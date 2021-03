Actualidade

A Altri está a estudar a admissão à bolsa da sua subsidiária Greenvolt, que terá o ex-presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, como presidente executivo, anunciou hoje ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri adianta que está "a estudar a admissão à cotação na Euronext Lisbon da sua subsidiária integralmente detida, Greenvolt, empresa que materializa a presença do grupo" no setor das energias renováveis.

E anuncia também que João Manso Neto, ex-administrador executivo da EDP e presidente executivo da EDP Renováveis, vai assumir a liderança da Greenvolt enquanto presidente executivo.