O presidente do conselho de administração da Groundforce e administrador da Pasogal, Alfredo Casimiro, acusou hoje o Governo de ter culpa pela situação da empresa, devido à falta de apoios para fazer face aos efeitos da pandemia.

"O culpado não sou eu, não é a gestão privada. É a pandemia e a falta dos apoios prometidos pelo Estado", afirmou Alfredo Casimiro, perante os deputados da comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

O administrador e acionista maioritário da Groundforce, com 50,1% do seu capital social, sublinhou que o Estado, "perante a crise pandémica global, falhou os apoios prometidos e amplamente divulgados, como as denominadas linhas de apoio covid".