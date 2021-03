Covid-19

São Tomé e Príncipe registou hoje mais um óbito por covid-19, sete infeções e 27 pacientes foram considerados recuperados, aumentando o número de mortes para 34 e o total de pessoas infetadas pela doença para 2.114, indicou o Ministério da Saúde.

De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, a vítima mortal, nas últimas 24 horas, é um homem de 73 anos e residente no distrito de Água Grande, onde se localiza a capital, São Tomé.

Os sete novos casos de infeção registados são todos da ilha de São Tomé, que também dois doentes internados no hospital de campanha e 155 em isolamento domiciliar.