Actualidade

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, prometeu hoje apresentar uma proposta para "o reforço" da "regulamentação e fiscalização" das plataformas digitais, "empresas sanguessugas que aspiram a mais valia" e têm lucros brutais".

O anúncio foi feito num encontro, na Casa do Alentejo, em Lisboa, com trabalhadores, dirigentes sindicais e do partido, e em que as plataformas foram comparadas "às praças da jorna" onde "os patrões", no Alentejo, por exemplo, iam escolher quem ia trabalhar "uma horas ou um dia", "com direito a aplicar multas e castigos".

Jerónimo de Sousa afirmou que os comunistas vão avançar com "iniciativas concretas" para "clarificar aspectos dos Código do Trabalho" e também para "o reforço da eficácia dos mecanismos de regulamentação e fiscalização da atividade das plataformas digitais".