Covid-19

Todos as escolas da ilha de São Miguel vão ficar na próxima semana no regime de ensino à distância, medida que visa travar a disseminação da infeção pela estirpe inglesa do SARS-CoV-2, anunciou hoje o Governo açoriano.

"Quanto às escolas, foi decidido que todos os estabelecimentos de ensino da ilha de São Miguel ficam em regime de ensino à distância na próxima semana", afirmou o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.