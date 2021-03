Covid-19

Cerca de 233 mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19 na região Centro e, destas, 67 mil já receberam as duas doses, disse hoje o secretário João Paulo Rebelo.

O coordenador do combate à pandemia na região Centro falava no Parlamento, durante a comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta e do processo de recuperação económica e social.

Segundo o governante, no que respeita à população das Estruturas Residenciais para Idosos (ERPIS), na região Centro já há uma cobertura da primeira dose de 99,5% e de 55% da segunda.