Actualidade

O partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, abandonou o Partido Popular Europeu (PPE, direita), anunciou hoje uma ministra, duas semanas após a sua retirada do grupo do PPE no Parlamento Europeu e vários anos de divergências.

"Chegou o momento de dizer adeus", escreveu Katalin Novak, secretária de Estado para a Família, num 'tweet' acompanhado por uma carta de desfiliação assinada pelo secretário internacional da União Cívica Húngara (Fidesz, direita conservadora e nacionalista).

Notifico a presidência do PPE que o Fidesz já não pretende manter a sua adesão e por isso abandona-o", indica o texto.