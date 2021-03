Moçambique/Ataques

A Organização das Nações Unidas (ONU) assegurou hoje à Lusa que a designação do ISIS-Moçambique como organização terrorista pelos Estados Unidos da América não vai representar obstáculos à ajuda humanitária em Moçambique.

"Estamos prontos a trabalhar e vamos cooperar com os Estados Unidos para assegurar que as operações humanitárias continuem e a designação não tenha consequências ou impactos negativos nelas ou nas pessoas que estamos a tentar ajudar e que foram apanhadas pelo conflito em Cabo Delgado", declarou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, em resposta à agência Lusa.

O porta-voz de António Guterres disse que a organização vai "trabalhar com os Estados Unidos" e assegurar que a decisão não tenha impacto no trabalho humanitário no terreno.