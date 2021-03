Covid-19

Angola registou 69 novas infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 e quatro doentes recuperados, sem a notificação de óbitos nas últimas 24 horas, somando 21.558 casos positivos, dos quais 522 mortes e 20.032 recuperações, informaram as autoridades sanitárias.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, os casos registados nas últimas 24 horas são da província de Luanda (63), Huambo (3), Cabinda (2) e Huíla (1), sendo 37 do sexo masculino e 32 feminino, com idades entre os 2 e 84 anos.

No período em referência, as autoridades deram alta dois doentes em Luanda e igual número na província do Cuanza Sul.