UE/Presidência

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, informou hoje que a presidência portuguesa da União Europeia "quer muito" chegar a acordo com o Parlamento Europeu sobre a Lei Europeia do Clima antes do dia 22 de abril.

"Se temos um semestre para aprovar esta Lei Europeia do Clima, queremos muito que isso aconteça antes do dia 22 de abril, onde haverá a conferência que, no fundo, marca formalmente o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris", informou o ministro do Ambiente.

João Pedro Matos Fernandes falava em conferência de imprensa à saída do primeiro Conselho do Ambiente da presidência portuguesa, a que presidiu a partir de Bruxelas, e que teve lugar por videoconferência.