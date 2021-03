Covid-19

Cerca de 8% dos utentes da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, afirmou hoje o coordenador regional para o combate à pandemia, Duarte Cordeiro.

O coordenador regional nomeado pelo Governo para o combate à pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Duarte Cordeiro, foi hoje ouvido no parlamento pela comissão que acompanha a aplicação das medidas de resposta à pandemia, numa audição conjunta com os restantes quatro coordenadores regionais (do Norte, Centro, Alentejo e Algarve??).

Duarte Cordeiro admitiu que o processo de vacinação em LVT iniciou-se, em 27 de dezembro de 2020, "com um critério de aleatoriedade", nomeadamente quanto à idade dos grupos prioritários incluídos no plano de vacinação em curso, mas assegurou que, "neste momento, os critérios de idade estão a ser cumpridos em todo o território".