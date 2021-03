TAP

A Comissão Europeia confirmou hoje ter recebido um pedido de Portugal para prestar um auxílio estatal intercalar à TAP, que o Governo anunciou ser de até 463 milhões de euros, estando Bruxelas a analisá-lo como "questão prioritária".

"Separadamente [à ajuda estatal de 1.200 milhões de euros já aprovada em junho de 2020], as autoridades portuguesas notificaram uma medida de apoio à TAP no contexto do surto de coronavírus", confirma fonte oficial do executivo comunitário em resposta hoje enviada à Lusa.

A mesma fonte acrescenta à Lusa que a Comissão Europeia "avaliará esta medida, como todas as medidas ligadas ao surto de coronavírus, como questão prioritária", estando em causa uma ajuda de até 463 milhões de euros para cobrir necessidades de tesouraria da companhia aérea de bandeira.