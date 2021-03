Actualidade

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado de Angola anunciou hoje que vai fazer um leilão em bolsa para alienar a totalidade do capital social do Banco de Comércio e Indústria num bloco indivisível.

"A privatização do BCI será feita através de leilão em bolsa, do qual 100% das suas acções serão leiloadas em bloco indivisível, dirigido exclusivamente a candidatos especialmente qualificados", explica-se num comunicado enviado esta tarde à Lusa.

A iniciativa surge no âmbito do programa de privatizações (PROPRIV) e dá sequência ao despacho aprovado pelo Presidente de Angola, João Lourenço, em maio do ano passado.