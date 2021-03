Actualidade

A Altri fechou 2020 com lucro de 34,98 milhões de euros, menos 65,3% do que no ano anterior, anunciou hoje a empresa que opera nos setores da pasta para papel e energia renovável.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Altri totalizou 130,4 milhões de euros em 2020, uma quebra de 44,1% em comparação com 2019.

Em 2020, as receitas totais da empresa situaram-se em 615,6 milhões de euros, abaixo dos 753,5 milhões de euros registados no ano anterior.