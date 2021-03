Covid-19

A Itália registou 24.935 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, foi hoje divulgado, no dia em que o país lembrou as vítimas de covid-19 numa cerimónia em Bérgamo (norte), uma das zonas mais afetadas pela pandemia.

Com o registo destes novos contágios pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) nas últimas 24 horas, o país totaliza, até à data, 3.306.711 casos de pessoas que ficaram infetadas, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

Os quase 25 mil novos casos registados nas últimas 24 horas representam um aumento de 1.876 novos infetados em relação aos indicadores do dia anterior.