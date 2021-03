Covid-19

A administração da vacina da AstraZeneca na Madeira, suspensa há três dias na sequências das indicações da Direção-Geral da Saúde, vai ser retomada na sexta-feira, foi hoje anunciado.

"A Direção Regional de Saúde informa que a inoculação com a vacina AstraZeneca contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira será retomada no dia 19 de março, a partir das 13:00, no Centro de Vacinação do Funchal, localizada no Madeira Tecnopolo", lê-se na informação divulgada pelo gabinete do Secretário Regional da Saúde do arquipélago.

A nota adianta que a vacina da AstraZeneca vai voltar a ser aplicada a "docentes e não docentes, grupo definido como prioritário nesta fase da campanha de vacinação" na Madeira.