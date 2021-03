Covid-19

O Brasil somou 2.724 mortes e 86.982 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um dos piores dias pandemia no país sul-americano, informou o Ministério da Saúde local.

Hoje foi o segundo dia com mais mortes desde que a chegada da covid-19 ao Brasil, apenas atrás de terça-feira, quando o país contabilizou 2.841 vítimas mortais, e o terceiro dia com mais casos positivos de sempre.

No total, a nação sul-americana, com 212 milhões de habitantes, concentra 287.499 óbitos e 11.780.820 diagnósticos de infeção, números que confirmam o Brasil como o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, atrás dos Estados Unidos.