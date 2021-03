Actualidade

O ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Rogério Marinho, declarou na quinta-feira, numa reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), que o Governo está a investir em infraestruturas hídricas para contrariar a pobre distribuição de recursos no país.

O ministro brasileiro frisou que a água é tratada como um ativo "estratégico" no Brasil, num discurso por vídeo na reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU, realizada na quinta-feira em Nova Iorque, sobre a implementação das metas e objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados com a água.

"Com 12% das reservas mundiais de água doce, o Brasil conseguiu preservar a cobertura de florestas nativas em mais de 60% de seu território e, ao mesmo tempo, produzir alimentos para um quinto da população mundial", começou por dizer Rogério Marinho.