Covid-19

O Presidente timorense pediu hoje a união de todos no combate à pandemia da covid-19, quando o país vive o seu pior momento da doença, afirmando que o tempo da campanha política será só mais tarde.

"A covid-19 não comporta qualquer vantagem política, nem para os partidos, nem para o Governo e nem para os cidadãos em geral. Comporta, sim, o sofrimento e a morte, não só para nós, mas para toda a humanidade", disse hoje Francisco Guterres Lú-Olo numa mensagem ao país.

"Por isso, não vale a pena usar a covid-19 para fazer campanha. A próxima campanha eleitoral só vai arrancar em 2022 para as presidenciais e a seguinte apenas em 2023 para as eleições legislativas. Não é agora! Vamos, por isso, dar as mãos e manter-nos unidos na luta contra o coronavírus, o nosso inimigo comum", considerou.