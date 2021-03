Covid-19

O ministro da Administração Interna disse hoje que foram dadas indicações em janeiro às forças de segurança para reforçarem a fiscalização, orientações consideradas necessárias devido ao grande aumento do número de casos de covid-19 no país.

"Foi dada indicação às forças de segurança de um claro reforço da dimensão fiscalizadora", afirmou Eduardo Cabrita à Lusa, adiantando que em janeiro, quando Portugal passou pelo "período mais difícil", foi feita uma alteração às regras de fiscalização ao estado de emergência, que se traduziram "num aumento das contraordenações".

Em entrevista à agência Lusa, quando se assinala um ano em que Portugal entrou no primeiro estado de emergência para fazer face à pandemia, o ministro da Administração Interna salientou que as contraordenações em fevereiro e março deste ano "foram muito superiores às do período anterior".