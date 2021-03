Covid-19

Cabo Verde começa hoje a vacinar os profissionais de saúde contra a covid-19, recorrendo apenas às 5.850 doses da vacina da Pfizer já recebidas, aguardando clarificação sobre a segurança das da AstraZeneca, de que dispõe 24.000 doses.

O plano de vacinação inicia oficialmente hoje, segundo o Governo em todas as ilhas, mas já na quinta-feira foi feita uma cerimónia de antecipação, na Praia, com três médicas, duas enfermeiras e uma auxiliar do centro de saúde da Achada de Santo António a receberem a primeira dose da vacina.

"É um grande momento, que deve ser assinalado com muita confiança", afirmou, na altura, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.