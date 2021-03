Actualidade

O diretor do Centro Europeu do Sono defendeu que deve haver uma estratégia coordenada para contrariar as consequências da pandemia e do confinamento na qualidade do sono dos portugueses, que tem influência a nível cardiovascular, respiratório e mental.

"Costumo dizer que a medicina do sono é a medicina interna da noite porque há um conjunto muito grande de fatores com que interfere", disse à Lusa Miguel Meira e Cruz, que é também coordenador da Unidade de Sono do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa.

Em declarações à Lusa a propósito do Dia Mundial do Sono, que hoje se assinala, o especialista deu o exemplo de um dos vários estudos feitos sobre a relação da pandemia e do confinamento com a qualidade do sono: um em cada quatro portugueses admitiu ter dificuldades de sono e 30% admitiu que os problemas de sono se agravaram, com maior prevalência nas mulheres.