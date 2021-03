Covid-19

A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) está a investigar o caso de um alegado espancamento por um agente policial de um funcionário dos serviços de saneamento, em Díli, supostamente por este não estar a usar máscara facial.

"Já falei quer com o comandante-geral, quer com o comandante distrital da PNTL em Díli, que iniciaram uma investigação para apurar a identidade do agente e as circunstâncias deste caso", disse à Lusa António Armindo, vice-ministro do Interior.

"Precisamos de saber as circunstâncias, mas é claro que a polícia tem de atuar com proporcionalidade. Depois de a investigação estar concluída, as medidas adequadas serão tomadas", explicou.