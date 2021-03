Covid-19

Todas as ilhas de Cabo Verde ficaram hoje em situação de contingência, o segundo nível menos grave, devido à pandemia, com São Vicente a deixar a situação de calamidade dois meses depois, conforme decisão do Governo.

De acordo com uma resolução do Conselho de Ministros, que entrou em vigor às 00:00 de hoje (01:00 em Lisboa), válida por 60 dias, além de baixar São Vicente da situação de calamidade - o nível mais grave de três previstos na lei que estabelece as bases da Proteção Civil em Cabo Verde --, para contingência, todas as restantes ilhas mantêm pelo mesmo período aquele nível.

A ilha de São Vicente estava em situação de calamidade desde 15 de janeiro, devido a um foco de covid-19 que chegou a provocar cerca de 300 casos da doença, tendo hoje 24 dos 481 registados em todo o país.