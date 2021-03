Actualidade

A Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar (SPEPH) propôs à Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto (ESS-IPP) a criação de um Centro de Formação Avançada em Emergência Médica.

"Esta proposta surge da necessidade premente da introdução da evidência científica e da devida certificação, por parte de uma entidade de nível superior, dos intervenientes na Emergência Médica Pré-Hospitalar", justifica a SPEPH em comunicado, sublinhando que a criação deste centro visa a formação em Emergência Médica não graduada, graduada e pós-graduada.

A SPEPH tem vindo a defender a reformulação da formação de todos os intervenientes na emergência médica, para lhes dar mais competências e autonomia, tendo assinado há um mês um protocolo com a Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto para desenvolver formação na área da paramedicina.