A primavera começa no sábado com as previsões meteorológicas a apontarem para céu pouco nublado ou limpo, algum vento e temperaturas máximas a variar entre os 08 e os 20 graus, segundo o meteorologista Ricardo Tavares.

O equinócio da primavera começa às 09:37 de sábado (hora de Lisboa) no Hemisfério Norte, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa. Na Região Autónoma dos Açores ocorre às 08:37.

"Hoje vamos ter céu pouco nublado ou limpo, alguma nebulosidade a partir da tarde nas regiões do interior e vento fraco a moderado, sendo por vezes forte nas terras altas com rajadas até aos 80 quilómetros por hora. Para amanhã [sábado] a situação mantém-se", disse à agência Lusa, Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).