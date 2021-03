Actualidade

(REPETIÇÃO) Amadora, Lisboa, 19 mar 2021 (Lusa) - Artemiza e Martinho são vizinhos, vivem em casas diferentes, mas partilham a falta de condições do bairro 6 de Maio, na Amadora, distrito de Lisboa. Rodeados de entulho e lixo, os últimos moradores aguardam a erradicação deste núcleo precário.

"O que gasto com medicação, medicamentos por causa da frieza, por causa das más condições, só Deus é que sabe", conta Artemiza. Com uma vivência de duas décadas no bairro, recusa-se a continuar a viver assim, sem condições, e conta os dias para assinar o acordo com a Câmara da Amadora, que lhe propôs realojamento ou indemnização.

Ainda que as paredes se mantenham erguidas, com diferentes divisões, desde uma pequena cozinha a um quarto, com um teto que deixa passar a chuva, é difícil chamar àquele espaço de casa. Já albergou "bastantes pessoas", desde a mãe ao sobrinho, mas hoje é ocupada apenas por Artemiza, com a proteção do seu cão de raça 'pit bull' à entrada.