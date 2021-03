Actualidade

(REPETIÇÃO) Amadora, Lisboa, 19 mar 2021 (Lusa) -- Construído de forma precária desde 1974, sobretudo pela comunidade cabo-verdiana, o bairro 6 de Maio, na Amadora, está há mais de 20 anos à espera de ser erradicado, processo que está hoje "na fase final", segundo a Câmara.

"À data de hoje, permanecem no bairro 6 de Maio sete agregados familiares, que foram abrangidos pelo protocolo celebrado com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU)", avança a Câmara da Amadora, em resposta escrita à agência Lusa.

Localizado a 15 minutos de carro de Lisboa, o bairro 6 de Maio é um dos 35 núcleos precários de habitação no concelho da Amadora integrados no Programa Especial de Realojamento (PER), em que a Câmara assinou, em 1995, o acordo para a erradicação dos mesmos.