As empresas holandesa Shell e norueguesa Yara desistiram da produção de fertilizantes e combustíveis em Moçambique, disse hoje à Lusa o ministro dos Recursos Minerais e Energia moçambicano, acrescentando que o Governo está à procura de novos investidores.

Max Tonela avançou que as duas empresas abandonaram os projetos de produção de fertilizantes e combustíveis com base no gás natural, porque o preço de venda que projetaram inicialmente veio a mostrar-se inviável para os investimentos.

No caso da Shell, observou Tonela, também pesou o processo de desinvestimento que a companhia holandesa está a realizar nas suas operações petrolíferas no mundo, no âmbito do compromisso com a redução de emissões de dióxido de carbono.