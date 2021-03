Actualidade

O parlamento português pediu à Assembleia Parlamentar da CPLP que "procure recolher informação rigorosa" sobre os atos recentes de "intimidação e violência" contra jornalistas na Guiné-Bissau e que faça chegar esta preocupação ao Presidente do Parlamento guineense.

"Face às notícias que dão conta de atos de intimidação e violência contra jornalistas na Guiné-Bissau e os apelos das organizações da sociedade civil a que a comunidade internacional ajude a devolver o clima de paz e segurança" no país, a delegação do Parlamento português à Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa pede a esta que "procure recolher informação rigorosa sobre o que está efetivamente a acontecer", de acordo com uma carta a que a Lusa teve acesso.

A missiva, assinada pelo deputado socialista Porfírio Silva, pede ainda à Assembleia Parlamentar da CPLP que "manifeste a sua preocupação, no caso das notícias se revelarem como verdadeiras".