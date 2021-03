Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, alertou hoje para as "demagogias populistas" que negam a ciência e os impactos da pandemia de covid-19 e pediu um "redobrado esforço coletivo" e "sentido de responsabilidade".

"A consciência coletiva deve penalizar aquelas que negam a ciência, negam os impactos e usam demagogias populistas para negar as evidências, negar os impactos da pandemia e para criar comportamentos antivacinação", criticou, sublinhando que as vacinas "salvam vidas".

O chefe do Governo falava na abertura de uma mesa redonda, na cidade da Praia, para assinalar um ano do surgimento do primeiro caso do novo coronavírus no país, ocorrido a 19 de março de 2020, um turista inglês na ilha da Boa Vista.