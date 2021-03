Actualidade

Cerca de 200 pessoas foram este ano mortas e 40.000 deslocadas no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) pelo grupo Forças Democráticas Aliadas (FDA), denunciaram hoje as Nações Unidas, preocupadas com o aumento alarmante do número de ataques.

"Desde janeiro de 2021 que os ataques atribuídos ao grupo armado FDA já mataram quase 200 pessoas, feriram mais dezenas e deslocaram cerca de 40.000 pessoas dentro do território Beni, na província do Kivu Norte, bem como em aldeias vizinhas dentro da província de Ituri", disse Babar Baloch, um porta-voz do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), numa conferência de imprensa em Genebra.

"Em menos de três meses, o grupo armado da FDA terá efetuado ataques a 25 aldeias, queimado dezenas de casas e raptado mais de 70 pessoas. Estes números somam-se aos 465 congoleses massacrados em ataques atribuídos ao grupo armado FDA em 2020", acrescentou.