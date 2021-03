Actualidade

As taxas de tráfego e assistência em escala vão diminuir em média 6,95% no aeroporto do Porto e 15,5% em Faro, compensando o aumento da taxa de assistência a passageiros de mobilidade reduzida e segurança, segundo o regulador.

O novo regime tarifário irá vigorar entre 01 de abril e 31 de dezembro de 2021, precisa a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) num comunicado divulgado hoje.

No comunicado, o regulador diz ter deliberado "aprovar a proposta tarifária" apresentada pela concessionária ANA - Aeroportos de Portugal para o aeroporto do Porto, que "configura uma redução média de cerca de 6,95% das taxas de tráfego e de assistência em escala" e "compensa o aumento da taxa de PMR [passageiros de mobilidade reduzida] e de Segurança na taxa de passageiros, de forma a anular o efeito para as companhias aéreas dos aumentos propostos para aquelas taxas".