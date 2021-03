Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, viajará para Bruxelas na próxima semana, para participar numa reunião da NATO e encontrar-se com altos funcionários da União Europeia (UE), informou o Departamento de Estado.

Os encontros servirão para "reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com os seus aliados e parceiros europeus no que diz respeito aos seus objetivos comuns", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, num comunicado.

Antony Blinken participará de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, nos dias 23 e 24 de março, e vai encontrar-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o responsável da UE para as relações externas, Josep Borrell.