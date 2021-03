Moçambique/Ataques

O Governo japonês doou um equipamento para purificação da água consumida pelas populações deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado, Norte de Moçambique, anunciou a Embaixada do Japão em Maputo.

O equipamento, que inclui cinco camiões de tratamento de água, está avaliado em cerca de 4,7 milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros), disse hoje à Lusa fonte da representação diplomática.

O apoio será canalizado através do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, em coordenação com o Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG).