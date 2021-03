Actualidade

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer registou um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de 3,6 mil milhões de reais (549 milhões de euros na cotação atual) em 2020, segundo o balanço financeiro divulgado hoje pela empresa.

O resultado é quase três vezes maior do que a perda de 1,3 mil milhões de reais (197 milhões de euros) registada em 2019 e, segundo a fabricante, reflete o forte impacto negativo da pandemia de covid-19 na aviação comercial.

As entregas de aeronaves fabricadas pela Embraer caíram com a pandemia no ano passado.