O treinador João Henriques afirmou hoje que o Vitória de Guimarães vai a Lisboa para disputar os pontos com o líder Sporting, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, precisando de melhorar na defesa.

Com um registo de uma vitória, três empates e quatro derrotas nos últimos oito jogos, tendo marcado oito golos e sofrido 15, mais um do que nas primeiras 16 jornadas, a equipa vimaranense precisa de corrigir as falhas defensivas para poder derrotar o líder do campeonato, com 61 pontos, fruto de 19 triunfos e quatro empates, admitiu o técnico.

"Vamos jogar com 11 jogadores para vencer o jogo. Não é o nosso objetivo sermos os primeiros a vencer o Sporting. O objetivo é vencer o próximo jogo. Coincidentemente, o adversário é o primeiro classificado. Estamos focados nos três pontos e em melhorar aquilo que temos feito menos bem", disse, na antevisão ao desafio agendado para as 20:30 de sábado, no Estádio José Alvalade.