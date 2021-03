Actualidade

O Conselho de Ministros moçambicano decretou hoje luto nacional de cinco dias pela morte do Presidente tanzaniano, John Magufuli.

O luto nacional vai vigorar "a partir das zero horas do dia 20 de março até às 24 horas do dia 24", quarta-feira, lê-se em comunicado da reunião ministerial extraordinária realizada hoje, em Maputo.

A Tanzânia faz fronteira com as províncias de Cabo Delgado e Niassa, no norte do país lusófono.