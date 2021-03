Guiné Equatorial

O Banco de Desenvolvimento dos Estados da África Central (BDEAC) doou hoje 500 milhões de francos CFA (765 mil euros) num sinal de solidariedade para com a cidade de Bata, na Guiné Equatorial.

O presidente do BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo Nchama, reuniu-se esta manhã com o vice-Presidente guineense, Teodoro Nguema Obiang Mangué, em Malabo, a quem confiou a doação, num "sinal de solidariedade para com a Guiné Equatorial pela tragédia de 07 de março, que matou uma centena de pessoas, deixando mais de 600 feridos e extensos danos materiais", segundo a presidência equato-guineense.

Várias explosões nos depósitos de armamento de um quartel na cidade portuária de Bata, na parte continental da Guiné Equatorial, destruíram no passado dia 07 quase totalmente as casas e edifícios num raio de cerca de mais de dois quilómetros.