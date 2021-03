Actualidade

O ex-primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, prometeu hoje unir o país se for eleito Presidente da República em outubro, assumindo como prioridade a reconstrução de Cabo Verde no período pós-pandemia.

"Estou aqui para dizer-vos que sou candidato a Presidente da República de Cabo Verde nas eleições de 17 de outubro", anunciou José Maria Neves, numa conferência de imprensa realizada na Praia, e transmitida através das redes sociais para a diáspora, marcando o regresso à vida política ativa do também ex-presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

Sempre com a tónica na importância de definir políticas próprias e dar atenção à diáspora - Cabo Verde conta com cerca de 550 mil habitantes no arquipélago e estima-se mais de um milhão de pessoas emigradas -, José Maria Neves afirmou que pretende ser um Presidente de "consensos", prometendo promover a despartidarização da Administração Pública, num país que há praticamente 30 anos está bipolarizado eleitoralmente entre PAICV (atualmente na oposição) e o Movimento para a Democracia (MpD, no poder desde 2016).