Covid-19

Todas as regiões de Portugal continental apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 abaixo de 1, com exceção dos Açores, que regista 1,20, indicou hoje Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório do INSA sobre a curva epidémica da infeção pelo novo coronavírus, no período entre 10 e 14 de março, ainda antes do início da atual fase de desconfinamento, o valor médio do Rt - o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada - foi de 0,86 no país.

Este valor de 0,86 é superior ao Rt médio divulgado nos anteriores cinco relatórios semanais: 0,73 a 12 de fevereiro, 0,66 a 19 de fevereiro, 0,68 a 26 de fevereiro, 0,71 a 05 de março e 0,80 a 12 de março.