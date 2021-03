Actualidade

O primeiro-ministro da Hungria, o ultraconservador Viktor Orbán, avançou hoje que irá reunir-se em breve com outros políticos de direita da Polónia e de Itália para discutir a criação de uma nova força política nacionalista na Europa.

Numa entrevista à rádio estatal húngara, citada pelas agências internacionais, o governante húngaro precisou que tem mantido contactos com o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, e com o antigo ministro do Interior italiano e líder do partido Liga Matteo Salvini, cujas forças políticas são aliadas ideológicas da União Cívica Húngara (Fidesz, direita conservadora e nacionalista) de Orbán.

"A Polónia, Itália e Hungria vão tentar reorganizar a direita europeia, e, em breve, estaremos juntos e iremos planear o futuro", indicou o primeiro-ministro húngaro.