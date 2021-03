Incêndios

A GNR identificou um homem de 63 anos por crime de incêndio florestal nas localidades de Vide e Cabeça, no concelho de Seia, distrito da Guarda, foi hoje anunciado.

O Comando Territorial da GNR da Guarda refere em comunicado enviado à agência Lusa que o homem foi identificado na quinta-feira, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Gouveia.

"Na sequência do alerta de um incêndio florestal no início da noite de dia 17 de março [quarta-feira], os elementos do NPA deslocaram-se ao local, tendo apurado que o incêndio teve origem na realização de uma queima de sobrantes florestais e consumido uma área superior a 300 hectares em área florestal", indica a fonte.