Actualidade

O Haitong Bank registou, no ano passado, lucros de 1,6 milhões de euros, uma queda de 78,6% em relação a 2019, quando obteve lucros de 7,5 milhões de euros, adiantou a instituição, em comunicado.

Em comunicado, a instituição bancária revelou que este resultado "espelha a enorme resiliência do banco aos impactos provocados pela covid-19, principalmente devido à natureza do negócio institucional e corporativo do banco".

No ano passado, o Haitong obteve um produto bancário total de 82 milhões de euros, "o que demonstra uma forte recuperação face aos 24 milhões de euros gerados no primeiro semestre de 2020", de acordo com a mesma nota.