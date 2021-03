Actualidade

O mais recente romance de Pepetela, "Sua Excelência, de Corpo Presente", venceu a segunda edição do prémio literário dstangola/Camões, reafirmando o seu autor como "escritor de primeira água, angolano, africano e universal", nos termos do júri do prémio.

O júri do dstangola/Camões, presidido por Irene Guerra Marques, professora na Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, distinguiu no texto de Pepetela "não apenas a sua atualidade", como a forma como "mantém jovem e lúcida a ironia, a crítica sociocultural e uma criatividade intensa, que acompanha os avanços e recuos da realidade angolana e até mesmo africana, no que diz respeito à realidade que vivemos ao Sul do Saara".

Segundo um comunicado da Leya, a editora do escritor angolano, esta é a segunda distinção do romance, que recebeu em fevereiro o Prémio Literário Correntes d'Escritas.