O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, disse hoje que a autorização do Governo para reprogramação dos encargos plurianuais do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) permite lançar o concurso de aquisição dos veículos elétricos.

O SMM "consiste na implementação de um 'metrobus', utilizando veículos elétricos a baterias que irão operar no antigo ramal ferroviário da Lousã e na área urbana de Coimbra", ligando esta cidade a Serpins, no concelho da Lousã, com passagem em Miranda do Corvo, numa extensão de 42 quilómetros.

Salientando que a resolução do Conselho de Ministro de quinta-feira é "uma boa notícia", Manuel Machado explicou que essa formalização "é necessária para efeitos de articulação dos investimentos públicos estatais que são filtrados ou controlados pelo ministério das Finanças".