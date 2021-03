Actualidade

A candidatura da calçada portuguesa a Património Cultural Imaterial Nacional, hoje apresentada em Lisboa, visa a sua preservação como "elemento identitário" e a valorização da arte de calceteiro, segundo os promotores da iniciativa.

A proposta, que ainda será entregue hoje, foi apresentada numa cerimónia na Câmara de Lisboa, que decorreu com a presença de representantes da Associação Calçada Portuguesa, promotora da candidatura, e do município de Lisboa, cidade onde este tipo de pavimento tem maior expressão.

A apresentação da candidatura para inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, transmitida 'online', foi feita pelo secretário-geral da Associação Calçada Portuguesa, António Prôa, que começou por identificar as ameaças e as oportunidades com que a calçada portuguesa se depara.