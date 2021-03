Moçambique/Ataques

Os deslocados devido aos ataques armados em Cabo Delgado, norte de Moçambique, chegam agora a quase 700.000 e os números "continuam a aumentar", anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

É o resultado da "crescente insegurança e da violência generalizada no norte do país", lê-se no comunicado final da visita a Cabo Delgado de Gillian Triggs e Raouf Mazou, assistentes do alto comissário.

"Escutei tragédias humanas inacreditáveis", disse Gillian Triggs.