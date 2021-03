Covid-19

Moçambique registou mais três mortes devido à covid-19 e mais 347 ficaram infetadas com o novo coronavírus, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Segundo uma nota de atualização de dados, as mortes foram registadas na quinta-feira e hoje e as vítimas foram moçambicanos com 56, 57 e 61 anos.

Moçambique contabiliza um total acumulado de 740 óbitos e 65.799 casos, 79% dos quais recuperados, refere a nota.