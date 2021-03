Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse aos representantes da República para os Açores e para a Madeira e a quatro conselheiros de Estado nomeados no início deste seu segundo mandato.

Esta informação foi divulgada através de duas notas no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

De acordo com uma das notas, o chefe de Estado "conferiu posse, em cerimónia restrita no Palácio de Belém, ao representante da República para a Região Autónoma dos Açores, embaixador Pedro Catarino e ao representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto" - que em 09 de março foram reconduzidos para novos mandatos com a mesma duração do mandato presidencial.